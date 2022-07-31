Filenin Efeleri ikinci oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın finalinde Küba'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu. Şampiyon Küba, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Türkiye, ilk sette servislerde etkili olan Küba karşısında hücumda istediği performansı gösteremedi. Küba, bloktaki başarısıyla ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette milli takım, hücumda Adis Lagumdzija ile etkili oldu. Ortadan hücumlarla sayılar üreten ay-yıldızlılar, setin sonunda rakibinin skora yaklaşmasına izin verse de seti 25-23 alarak maça dengeyi getirdi: 1-1
Üçüncü sette Herrera ve Concepcion'un sayılarıyla rahat bir set oynayan Küba, seti 25-20 alarak 2-1'lik üstünlük kurdu.
Dördüncü sette Küba, Lopez ile hücumda etkili oldu. Pasör çaprazından rahat sayılar bulan Küba, seti 25-20 maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu.
Küba, bu şampiyonlukla 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde etti.
Salon: Seul
Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Alireza Gharib (İran)
Küba: Herrera, Alonso, Lopez, Hernandez, Concepcion, Arredondo (Alvarez, Diaz)
Türkiye: Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija, Faik Samet Güneş, Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Metin Toy, Murat Yenipazar)
Setler: 25-17, 23-25, 25-20, 25-20
Süre: 106 dakika (24, 27, 26, 29)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!