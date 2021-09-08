Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan C Grubu'ndaki 4 maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve gruptan çıkmayı daha önce garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı, ev sahibi ekiple karşılaştı. A milliler mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

C Grubu'nu 10 puanla 3. sırada tamamlayan A Milli Takım, son 16 turunda A Grubu 2'ncisi Sırbistan ile eşleşti. Polonya'nın ev sahipliği yapacağı son 16 turu maçı 12 Eylül Pazar günü yapılacak.

Salon: Hakametsa Arena

Hakemler: Stefano Cesare, Benedikt Geukes

Finlandiya: Esko, Suihkonen, Siirila, Sivula, Ronkainen, Sinkkonen (Kerminen, Jokela, Lankinen, Nikula, Makinen, Köykka, Jauhiainen)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Baturalp Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Mert Matic, Yiğit Gülmezoğlu, Caner Ergül, Efe Bayram, Oğulcan Yatgın)

Setler: 25-17, 16-25, 27-29, 25-18, 15-13

Süre: 132 dakika