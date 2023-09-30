Filenin Efeleri puan durumu... Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda mücadele ediyor. Grupta ilk maçına çıkan Filenin Efeleri, Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçmesini bildi. Filenin Efeleri, gruptaki ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak. Bu noktada da Türkiye erkek voleybol takımı puan durumu ve maç fikstürü en çok arananlar arasında öne çıkıyor. Peki, Filenin Efeleri puan durumu nasıl, grupta kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...