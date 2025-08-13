Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi!
CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri 4. maçında A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Danimarka ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri rakibini 3-2 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı ve Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri dördüncü karşılaşmasında Malatya'da karşı karşıya geldiği Danimarka'yı 3-2 yendi. A grubunda yer alan Filenin Efeleri bu galibiyetle puanını 8'e çıkardı.
Bu sonuçla birlikte Filenin Efeleri, 3. galibiyetini aldı ve adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırmayı garantiledi.
SALON: Malatya Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu
HAKEMLER: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Eldar Zulfugarov (Azerbeycan)
TÜRKİYE: Murat, Adıs, Mırza, Ramazan Efe, Mert, Beytullah(L) (Berk, Ahmet, Bedirhan, Gökçen, Muhammet, Cafer,Yiğit Savaş)
Danimarka: Jacobsen, Kjaer, Madsen, Jensen, Uhrenholt, Petersen(L) (Hesselholt, Mıkelsons, Hoff, Dahl, Nıelsen,Mıkkelsen,Hansen)
SETLER: 21-25, 25-20,19-25, 25-10, 15-10
SÜRE: 2 saat 7 dakika