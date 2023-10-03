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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, ABD'ye diş geçiremedi - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri, ABD'ye diş geçiremedi

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya´da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında ABD'ye 3 - 1 mağlup oldu. Filenin Efeleri, bu sonuçla elemelerdeki ikinci yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:51
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        Filenin Efeleri, ABD'ye diş geçiremedi
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        Japonya´daki Yoyogi National'da ABD ile karşılaşan Ay-yıldızlılar, 25-17, 26-28, 32-30, 25-20'lik setlerle parkeden 3-1 yenik ayrıldı. B Grubu ilk maçında Sırbistan´ı 3-1 yenen Filenin Efeleri, ikinci maçında da Slovenya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

        Ay-yıldızlılar, elemelerdeki dördüncü maçında yarın TSİ 13.30´da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

        Olimpiyat Elemeleri´nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları´na katılma hakkı elde edecek.

        SALON: Yoyogi National

        HAKEMLER: Daniel Gonzalez (Meksika), Fabrice Collados (Fransa)

        ABD: Defalco, Holt, Anderson, Russell, Smith, Christenson (Shoji (L), Jendyrk, Ma´a, Muagututia)

        TÜRKİYE: Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan, Yiğit (Volkan (L), Berkay (L), Yasin, Kaan, Samet, Arda)

        SETLER: 25-17, 26-28, 32-30, 25-20

        SÜRE: 2 saat 5 dakika

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