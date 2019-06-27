Filede rakiplerimiz belli oldu

27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası’nda Türkiye'yi kadınlarda; Galatasaray HDI Sigorta ve Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht., erkeklerde; Arkas Spor, Galatasaray ve Maliye Piyango temsil edecek. Türk takımlarının rakipleri, Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun Lüksemburg’taki merkez ofisinde gerçekleşen kura çekiminde belli oldu. Çekilen kuralar sonucunda rakipler ve maçların programı şöyle:
Erkekler CEV Kupası 16’lı Finaller Turu
Dinamo Bucuresti (Romanya) - Arkas Spor
Galatasaray - Dukla Liberec (Çekya)
Erkekler CEV Kupası 16’lı Finaller Turu’nda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık; rövanş karşılaşmaları ise; 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
Kadınlar CEV Kupası 16’lı Finaller Turu
Grupa Azoty Chemik Police (Polonya) - Galatasaray HDI Sigorta
Bayanlar CEV Kupası 16’lı Finaller Turu’nda ilk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
Erkekler CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu
K.V. Luboteni Ferizaj (Kosova) - Maliye Piyango
Erkekler CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu’nda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
Kadınlar CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu
Slavia EU Bratislava (Slovakya) - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
Bayanlar CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu’nda ilk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
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