Filede rakiplerimiz belli oldu

2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası’nda Türkiye'yi kadınlarda; Galatasaray HDI Sigorta ve Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht., erkeklerde; Arkas Spor, Galatasaray ve Maliye Piyango temsil edecek. Türk takımlarının rakipleri, Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun Lüksemburg’taki merkez ofisinde gerçekleşen kura çekiminde belli oldu. Çekilen kuralar sonucunda rakipler ve maçların programı şöyle:

Erkekler CEV Kupası 16’lı Finaller Turu

Dinamo Bucuresti (Romanya) - Arkas Spor

Galatasaray - Dukla Liberec (Çekya)

Erkekler CEV Kupası 16’lı Finaller Turu’nda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık; rövanş karşılaşmaları ise; 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar CEV Kupası 16’lı Finaller Turu

Grupa Azoty Chemik Police (Polonya) - Galatasaray HDI Sigorta

Bayanlar CEV Kupası 16’lı Finaller Turu’nda ilk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Erkekler CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu

K.V. Luboteni Ferizaj (Kosova) - Maliye Piyango

Erkekler CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu’nda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu

Slavia EU Bratislava (Slovakya) - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.

Bayanlar CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu’nda ilk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.