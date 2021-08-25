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Fildişi ve Çadlı gönüllü gençlerden Sinop'taki afet bölgesine yardım eli

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından Fildişi ve Çad'dan gelen gönüllü gençler, bölgede afetzedelere yardım ediyor.

25.08.2021 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
Fildişi ve Çadlı gönüllü gençlerden Sinop'taki afet bölgesine yardım eli
AA

11 Ağustos'taki sel felaketinin ardından Beşir Derneği koordinesinde Kocaeli'den Ayancık ilçesine gelen Fildişi ve Çadlı gençler, afetzedelere yemek ve gıda yardımı faaliyetlerine katılıyor.

Çadlı Abdullah Dijbrine, AA muhabirine, Türkiye'yi ve Türk vatandaşlarını çok sevdiğini söyledi.

Beşir Derneğinin kendisine ulaşmasının ardından afet bölgesine seve seve yardıma koştuğunu anlatan Dijbrine, "Türkiye'yi ve Türk halkını çok seviyoruz. O nedenle afet bölgesinde insanlara yemek ve gıda tedariki yapma noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye nasıl bize zor zamanlarda yardımcı olduysa bizler de onların yanında oluyoruz." dedi.

Fildişi Sahili'nden gelen Abdullatif Konate ise insanlara yardımcı olmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin çok yardımsever bir ülke olduğunu vurgulayan Konate, "Türkiye, çok yardımsever insanların olduğu bir ülke. O yüzden her zaman Türk halkına yardım etmek istiyorum. Şimdi Ayancık ilçesinde onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah bir daha böyle afetler olmaz ama olursa ben yine Türk halkına yardımcı olacağım. Burada günlerdir insanlara yemek hizmeti veriyoruz. Gücümüz yettiği sürece vermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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