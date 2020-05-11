Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan getirilen 88 Türk vatandaşı Düzce'de yurda yerleştirildi

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının, ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan uçakla İstanbul'a getirilen 88 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Düzce'ye ulaştı.Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Düzce Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.