Fildişi Sahili'nde muhalefetten sivil itaatsizlik çağrısı

AA

Bedie, muhalefet parti temsilcileriyle 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini görüşmek üzere başkent Abidjan'da bir araya geldi.

Mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasa ihlali olduğunun altını çizen Bedie, bunu engellemeleri gerektiğini söyledi.

Bedie, bu kapsamda muhalefet adına Ouattara'nın 3'üncü dönemine karşı sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Toplantıda boykot ihtimali gündeme gelmezken, Anayasa Komisyonunun feshedilmesi gerektiği belirtildi.

Tarih belirtilmeden ülke çapında Ouattara'nın 3'üncü dönemine karşı eylemler yapılacağı da kaydedildi.

- Adaylığı kabul edilmeyen isimlerden de seferberlik çağrısı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu kabul edilmeyen eski Başbakan Guillaume Soro da kendisi gibi adaylık başvurusu reddedilen eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve adaylığı onaylanan Bedie başta olmak üzere muhalefete, Ouattara'nın 3'üncü dönemine engel olmak için birleşme çağrısı yapmıştı.

Soro, "31 Ekim'de Fildişi Sahili'nde seçim yapılmayacak, bunu bir yere yazın." ifadesini kullanmış ancak detay vermemişti.

Eski Cumhurbaşkanı Gbagbo destekçileri Demokrasi ve Egemenlik için Birlik (EDS) platformu ve Fildişi Halk Cephesi (FPI) de Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığına karşı seferberlik ve eylem çağrısında bulunmuştu.

- 44 adaydan 4'ünün dosyası kabul edildi

Fildişi Sahili'nde Anayasa Komisyonu, 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışacak adayların listesini 14 Eylül'de açıklamıştı.

Buna göre, tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olmaktan vazgeçmeyen Ouattara'nın dosyası kabul edilirken eski Cumhurbaşkanı Gbagbo ve eski Başbakan Soro'nun başvuruları daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrilmişti.

Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Bedie, eski Başbakan Pascal Affi Nguessan ve Milletvekili Kouadio Konan Bertin'in adaylıkları da onaylanmıştı.

Böylece 44 başvuru içerisinden sadece 4 ismin 31 Ekim'deki seçimlerde yarışmasına izin çıkmıştı.

- Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin, kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.