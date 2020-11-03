Fildişi Sahili'nde muhalefetten cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına itiraz

Ülkede, cumartesi günü yapılan seçimde oy sayma işlemi devam ederken, cumhurbaşkanı adayları Pascal Affi N'Guessan ve Henri Konan Bedie, mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın önde gittiğini duyuran Bağımsız Seçim Komisyonundan (CEI) gelen sonuçları kabul etmediklerini kaydetti.
Aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı da olan Bedie'nin evinden destekçilerine seslenen N'Guessan, yaşananları "bir seçim paradisi" olarak niteleyerek, buna dur demek için Ulusal Geçiş Konseyi kuracaklarını söyledi.
N'Guessan, konseye Bedie'nin liderlik edeceğini ve amaçlarının "adil, şeffaf ve kapsayıcı cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlemek olduğunun altını çizerek, geçiş hükümetinin çok kısa sürede kurulacağını vurguladı.
Muhalefet, CEI'yi hile yapmakla suçlayarak, buna rağmen kayıtlı seçmenlerin ancak yüzde 8'inin oy verdiğini iddia ediyor.
CEI, dün, 108 seçim bölgesinden 26'sında Ouattara'nın önde olduğunu duyurmuştu.
- Sivil itaatsizlik ve boykot çağrısı
Mevcut Cumhurbaşkanı Ouattara'nın 3'üncü dönemine aday olduğunu duyurması, ülkede seçim tartışmalarının fitilini ateşlemişti.
Muhalefet, Ouattara'nın adaylığının yasa dışı olduğunu belirterek, birçok sokak eylemi düzenlemiş, bu gösteriler zaman zaman etnik çatışmalara neden olmuştu.
Cumhurbaşkanlığı için yarışan 4 adaydan 2'si eski Başbakan N'Guessan ve eski Cumhurbaşkanı Bedie, Ouattara'ya karşı baraj oluşturmak için sivil itaatsizlik ve boykot çağrısında bulunmuştu.
- Sürgündeki isimlerden de destek
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Başbakan Guillaume Soro'nun dosyası daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrilmişti.
Paris'te sürgünde bulunan Soro ve Belçika'da sürgünde bulunan Gbagbo'nun muhalefetin çağrısına destek verdiği biliniyor.
Konsey kurulması fikrinin de Soro'dan geldiği belirtiliyor.
Soro, daha önce yaptığı açıklamada, 31 Ekim'deki seçimlerin gerçekleşmeyeceğini belirtmiş, Gbagbo da seçim sonrası ülkede bir felaketin yaşanacağını savunmuştu.
Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.
- Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor
Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.
Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.
Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.
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