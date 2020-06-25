Fildişi Sahili'nde Kovid-19 vaka sayısı 8 bini geçti

AA

Fildişi Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgının başından bu yana ülkede görülen toplam vaka sayısı 8 bin 164'e yükseldi.

Virüse yakalanan 3 bin 419 kişi iyileşirken, 58 kişi yaşamını yitirdi. Halen 4 bin 687 kişinin tedavisi sürüyor.

Genel Sağlık Direktörü Mamadou Samba, Fildişi Sahili halkından tedbirleri elden bırakmamalarını, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymaya devam etmelerini istedi.

- Senegal'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı

Senegal Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 985 testten 104'ü pozitif çıktı.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 6 bin 233'e yükseldi. Virüs bulaşan 4 bin 162 kişi iyileşirken, 94 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19'a rastlanan 1976 vakanın tedavisine ise devam ediliyor.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 338 bini aştı, virüsten 8 bin 889 kişi hayatını kaybetti.