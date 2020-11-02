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Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı yarışını Alassane Ouattara önde götürüyor

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, bazı bölgelerden gelen ilk sonuçlara göre, yarışı mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara önde götürüyor.

02.11.2020 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL
Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı yarışını Alassane Ouattara önde götürüyor
AA

Bağımsız Seçim Komisyonundan (CEI) yapılan açıklamada, 108 seçim bölgesinden 8'inde Ouattara'nın, rakiplerinin önüne geçtiği belirtildi.

CEI'nin, geçici sonuçları 5 gün içinde açıklaması bekleniyor.

- Seçim gününden bu yana 30 kişi öldü iddiası

Cumhurbaşkanı adayı diğer 3 isimden biri olan eski Başbakan Affi N'Guessan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim gününden bu yana yaşanan şiddet olaylarında 30 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Diğer aday Henri Konan Bedie ile seçimleri boykot çağrısı yapan N'Guessan, katılımın da yüzde 10'dan az olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı için 4 ismin yarıştığı seçimde, Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığı tartışma konusu olmuştu.

N'Guessan ve Bedie'nin başı çektiği muhalefet, 3'üncü dönemine aday olan Ouattara'ya karşı birleşerek sivil itaatsizlik ve boykot çağrısında bulunmuştu.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Gbagbo, bu seçimde de aday olmak istemiş ancak başvurusu, daha önce hüküm giydiği gerekçesiyle kabul edilmemişti.

- Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.

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