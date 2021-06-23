Fil sürüsünün çamur banyosu keyfi gülümsetti

İHA

Çin'de yürüyüşlerine devam eden fil sürüsü, Yunnan eyaletinde çamur birikintisinden geçerken görüntülendi.

İHA'nın haberine göre sürüdeki bir yavru ise çamur içinde oynarken kameralara yakalandı.

Fil yavrusunun çamur banyosu keyfi gülümsetti.

Filler, Yunnan eyaletinin Xishuangbanna Dai Özerk İli'ndeki ormanda bulunan yaşam alanlarını terk edip yaklaşık 500 kilometrelik bir yol kat ettikten sonra 2 Haziran'da eyaletin merkezi Kunming'e ulaşmıştı.

Bir aydan uzun süredir bu göçü takip eden yetkililer, sürüye refakat etmeleri için güvenlik güçlerini görevlendirirken, fillerin geçişini kolaylaştırmak için yolları boşaltıldı ve insanların yoğun yaşadığı bölgelere girmelerini engellemek için yiyeceklerle dikkatleri dağıtıldı.

Çoğunlukla Yunnan'da yaşayan Asya filleri, Çin'de A seviye devlet koruması altında bulunuyor.

ÇİN'DE FİLLERİN EN UZUN MESAFELİ GÖÇÜ

Bilim insanları, ülkede fillerin en uzun mesafeli göçü olarak bilinen olayın nedeninin henüz bilinmediğini ve insansız hava araçlarıyla takip edildiğini belirtiyor.

Zambiya merkezli bir yaban hayatı koruma örgütü Game Rangers International’dan Lisa Olivier, fillerin rutin bir şekilde ilerlediğini ve güvenli bir yer bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Yolculuk sırasında iki dişi filin doğum yapmasına değinen Olivier, fillerin doğum yapmak üzereyken yeni alanlara taşınmalarının alışılmadık bir şey olduğunu vurguladı.

Olivier, Asya fillerinin normalde tehlikelere hızla harekete geçebilmesi için bir ağaca ya da tümseğe yaslanarak uyuduğunu hatırlatarak fil sürüsünün düz zemin üzerinde uyudukları fotoğrafın sıra dışı olduğunu belirtti.

New York’ta Hunter College’da fil psikolojisi alanında öğretim üyesi Joshua Plotnik de fillerin doğal yaşam alanlarından ayrılmasının gıda, su ve barınak ihtiyaçlarıyla ilgili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İnsansız hava araçlarıyla takip edilen fil sürüsünün, kapıları parçaladıkları, dükkanlara zarar verdiği, yiyecekleri çaldığı, bir kanalda yıkandıkları ve ormanın ortasında uyuyakaldıkları görüldü.