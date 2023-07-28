Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Fil hastalığıyla dünyaya gelen genç model tüm zorlukları aşıyor

        Fil hastalığıyla dünyaya gelen genç model tüm zorlukları aşıyor

        Maun Geter sol bacağının şişmesine neden olan fil hastalığı ile dünyaya geldi. Bu hastalık yüzünden sol bacağı 45 kilo olan genç kadın, modellik kariyerinde başarılı bir yol izliyor ve kendisi gibi farklı olan herkese ilham vermeye çalışıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          25 yaşındaki Maun Geter, vücudunun sol tarafının şişmesine neden olan fil hastalığı (lenfödem) ile doğdu.

          Doğumundan kısa bir süre sonra doktorlar, sol bacağında bir tuhaflık olduğunu fark etti. Maun'a 'vücudun yumuşak dokusunda aşırı sıvı toplanması' teşhisi kondu. Maun'un sol bacağı 45 kilo ağırlığında bu da genç kadının 136 kilo olmasına yol açıyor.

        • 2

          Maun, büyürken birçok zorbalık ile uğraşmak zorunda kaldı. Genç kadın, bir röportajında duygularını şöyle anlatıyor: Annem teşhis konduğunda çok endişelendi ama biz her şeyi birlikte atlattık. Çocukken kendimi hiç güzel hissetmedim, Tanrı'nın beni lanetlediğini düşünürdüm.

        • 3

          Sonra bu koşulun bana duygusal olarak güçlü olduğum ve bununla başa çıkabileceğim için verildiğine karar verdim. O zamandan beri kendimi kabul etmeyi ve kutlamayı öğreniyorum.

        • 4

          Genç kadın özellikle Instagram'dan gelen olumsuz yorumlarda zorlandığını ancak bunu da aştığını belirtiyor. Bu süreçte en büyük destekçisinin annesi olduğunu söyleyen genç kadın, kendisi gibi farklı insanlara ilham vermeyi amaçlıyor.

        • 5

          Maun şu anda model olarak bir kariyer yapıyor. Her şey güzel ilerlese de genç model, lenfödem hastalığının etkilerini en aza indirmek için sürekli uğraşmak zorunda.

          Maun durumunu her gün masaj, kompresyon pansumanları ve fizyoterapi ile yönetiyor. Sistemini boşaltmak için çok su içiyor ve tuzlu yiyeceklerden ve alkolden kaçınması gerekiyor. Kimi zamanda şişmenin neden olduğu cilt enfeksiyonu nedeniyle antibiyotik tedavisi görüyor.

          Kaynak: Daily Mail

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        Habertürk Anasayfa