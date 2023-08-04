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        Haberler Yaşam Fil görünümlü kaya doğaseverleri kendine çekiyor

        Fil görünümlü kaya doğaseverleri kendine çekiyor

        Adana'da 2 bin 100 rakımda bulunan fil görünümlü kaya, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğaseverler ilginç oluşuma ulaşmak için saatler süren yürüyüş gerçekleştiriyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:02
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        2 bin 100 rakımda ilginç silüet
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        Adana’nın Saimbeyli ilçesine bağlı Halilbeyli Mahallesi’nde bulunan fil kaya silüetini görmek isteyen doğa tutkunu arkadaş grubu, Kozan’ın Göller Yaylası’ndan çıkarak 10 saatlik gezi gerçekleştirdi.

        Doğa fotoğrafçıları, saatler süren yürüyüşün ardından fil kaya silüetine ulaştı.

        Yürüyüş ve fil kaya silüetini cep telefonuyla kaydeden doğa tutkunları kayaların oluşumuyla ortaya çıkan görüntüye hayran kaldı.

        Doğa tutkunları fil kaya silüeti ziyaretiyle gezilerini sonlandırdı.

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        15 kilometrelik parkuru 10 saatte tamamlayan doğaseverler, yürüyüş boyunca denk geldikleri çeşitli endemik bitkileri, dağ keçilerini ve yazın erimeyen karı görme fırsatı yakaladı.

        Karlı zirvelerde zaman zaman mola veren doğaseverler, kayalıkların gölgelerinde oturarak dinlendi.

        Düzenlenen etkinliğe ilişkin bilgi veren doğa fotoğrafçısı Adem Aşçıoğlu, bu tür etkinlikleri yılın her mevsiminde farklı noktaları keşfederek gerçekleştirdiğini söyledi.

        Aşçıoğlu, "Bugün Kozan’daki doğasever arkadaşlarımla fil kaya silüetini görmek için yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu yürüyüş 15 kilometre ve yaklaşık 10 saat sürdü. Yürüyüşümüzü toplamda 23 bin adım atarak bitirdik. Yürüyüş esnasında muhteşem bir doğaya, yaban hayatına ve göllere tanıklık ettik. Bu eğlenceli anları da kaydetme fırsatımız oldu. Burada görülmesi gereken muhteşem bir doğa var” dedi.

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        #Fil görünümlü kaya
        #adana
        #haberler
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