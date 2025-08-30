Fikstür belli oldu! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı. Gerçekleşen kura çekiminin ardından sarı lacivertlilerin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ve maç takvimi belli oldu. Temsilcimiz, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını 24 Eylül Çarşamba günü Dinamo Zagreb karşısında oynayacak. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ve maç tarihleri...
- 1
UEFA Avrupa Ligi'nde maç takvimi belli oldu. Böylelikle, ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin oynayacağı maçların tarihleri belli oldu. Fenerbahçe, lig aşamasının son mücadelesini 29 Ocak 2026 Perşembe günü oynayacak. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte detaylar...
- 2
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!
Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler, Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşmişti.
- 3
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde maç takvimi şöyle:
24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice
23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart
6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe
-
- 4
27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros
11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe
22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe