Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Erol'un makamında gerçekleşen ziyarette Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz da yer aldı.

Ziyaretin sonunda başkan Fikret Orman, geçen ay atanan Muammer Erol'a görevinde başarı diledi ve Erol'un isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

Öte yandan Fikret Orman, Valilik'ten ayrılırken karşılaştığı engelli bir taraftar ile bir süre sohbet etti.