İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, 7 yıl önce Fikirtepe'de başlayan kentsel dönüşüm projesinde yaşanan dolandırıcılık olayına ilişkin eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirmişti.

Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.