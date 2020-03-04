Fikir ve sanat eserlerini çoğaltan cihazlarla taşıyıcı materyallere ilişkin kesinti oranları belirlendi

AA

Buna göre, söz konusu cihazlarla materyallerin imalat ve ithalatında yüzde 0,5 ila 3 kesintiye gidilecek.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 5 Ağustos 2013 tarihli ve 2013/5260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Böylece yeni karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.