Fiji'de 6,9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Fiji'de 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 587 km derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem sonrası bölgede can ve mal kaybı yaşanmadı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.