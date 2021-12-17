Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Gaziantep FK, ligin 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sabah saatlerinde başlayan antrenmana bütün futbolcular katıldı.
Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK’nın 25 yaşındaki başarılı futbolcusu Joao Figueiredo, Fenerbahçe maçında gol atmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.
Antrenman öncesi Fenerbahçe maçında attığı goller ve ortaya koyduğu performans ile ilgili açıklamalarda bulunan Joao Figueiredo, “Fenerbahçe’ye karşı gol atmak çok güzel bir duyguydu. Gol atmak her zaman güzel bir şeydir ama bu şekilde bir gol olması daha da keyif vericiydi. Bu maçta 3 puan bizim için önemliydi ve iyi oynayarak güzel bir maçla bunu başardık. Attığım gol çok sık rastlanan bir gol değil. Pozisyon gelince ben orada denedim ve sonuç çok güzel oldu. Ben oyun içerisinde her zaman kalecinin nerede olduğunu kontrol ediyorum. O anda da kaleciyi kontrol ettikten sonra şutumu çektim ve çok güzel bir gol oldu” dedi.
Son haftalarda artan performansı ile ilgili soruya da cevap veren Brezilyalı futbolcu, “Türkiye’de olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu ülkede özgüvenim her geçen gün artıyor. Kulüp de bize bu konuda çok destek veriyor. O yüzden burada kendimi gerçekten rahat hissediyorum. Bu da her geçen hafta performansımın artmasını sağlıyor. Taraftarların desteği de beni mutlu ediyor. Umarım her şey böyle devam eder” ifadelerini kullandı.
Kayserispor maçı ile ilgili de değerlendirmede bulunan 25 yaşındaki Figueiredo, “Umarım Fenerbahçe’ye attığım golün benzerini Kayserispor’a da atarım ve deplasmandan galibiyetle döneriz. Çünkü artık deplasmanda da kazanmamız, puan toplamamız gerekiyor. O yüzden orada kazanıp güzel bir seri yakalamak istiyoruz” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!