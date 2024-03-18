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Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında bir bildiri yayınladı.

FIFPRO'nun sosyal medya hesabından paylaşılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"EN GÜÇLÜ TEDBİRLERİN ALINMASINI BEKLİYORUZ"

"Kamu otoriteleri ve futbol liderlerinin, futbolcuların sahada güvenliğini ve refahını koruma sorumluluğu vardır. Biz, dün Trabzonspor taraftarları tarafından uygulanan şiddete karşı mümkün olan en güçlü tedbirlerin alınmasını bekliyoruz."

"FAİLLERİN HESAP VERMESİ GEREKİYOR"

"Profesyonel futbolun hiçbir alanında şiddetin kabul edilemez olduğunun altını çizmek için, oyunculara nesneler fırlatan ve rakip takımla yüzleşmek için sahaya giren faillerin, yaptıklarının hesabını vermesi gerekiyor."

"MAÇIN NEDEN ERTELENMEDİĞİ DEĞERLENDİRİLMELİ"

"Maç sırasında sürekli fişek fırlatılması ve işaret fişeklerinin yakılması, bitiş düdüğünden sonra saldırılar artmadan/gelmeden maçın neden ertelenip ertelenmediğinin de değerlendirilmesini gerektiriyor."

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