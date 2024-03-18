Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        81
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor FIFPro'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında açıklama: Failler hesap vermeli! - Trabzonspor Haberleri

        FIFPro'dan Trabzon'daki olaylar hakkında açıklama: Failler hesap vermeli!

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar, Türkiye dışında da konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında bir bildiri yayınlayıp, sorumluların cezalandırılması gerektiğini savundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 21:57 Güncelleme: 18.03.2024 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        FIFPro: Failler hesap vermeli!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında bir bildiri yayınladı.

        FIFPRO'nun sosyal medya hesabından paylaşılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

        "EN GÜÇLÜ TEDBİRLERİN ALINMASINI BEKLİYORUZ"

        "Kamu otoriteleri ve futbol liderlerinin, futbolcuların sahada güvenliğini ve refahını koruma sorumluluğu vardır. Biz, dün Trabzonspor taraftarları tarafından uygulanan şiddete karşı mümkün olan en güçlü tedbirlerin alınmasını bekliyoruz."

        "FAİLLERİN HESAP VERMESİ GEREKİYOR"

        "Profesyonel futbolun hiçbir alanında şiddetin kabul edilemez olduğunun altını çizmek için, oyunculara nesneler fırlatan ve rakip takımla yüzleşmek için sahaya giren faillerin, yaptıklarının hesabını vermesi gerekiyor."

        "MAÇIN NEDEN ERTELENMEDİĞİ DEĞERLENDİRİLMELİ"

        "Maç sırasında sürekli fişek fırlatılması ve işaret fişeklerinin yakılması, bitiş düdüğünden sonra saldırılar artmadan/gelmeden maçın neden ertelenip ertelenmediğinin de değerlendirilmesini gerektiriyor."

        "Hiç kimse taraftarımızı meze etmeye kalkışmasın!"
        Haberi Görüntüle
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Haberi Görüntüle
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Haberi Görüntüle
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Haberi Görüntüle
        "Türkiye'de skandal"
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        İftardan sonra Türk kahvesi ve maden suyu tüketilirse ne olur?
        İftardan sonra Türk kahvesi ve maden suyu tüketilirse ne olur?
        14 yaşındaki çocuk cinayetten tutuklandı
        14 yaşındaki çocuk cinayetten tutuklandı
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Habertürk Anasayfa