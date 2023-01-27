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FIFA Uruguaylı futbolcuların cezalarını açıkladı! Muslera 4 maç yok

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda oynanan Gana maçının ardından hakeme yönelik tepkileri nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Uruguaylı futbolcuların cezalarını açıkladı. Galatasaraylı Fernando Muslera ve Jose Gimenez'e 4'er maç, Edinson Cavani ile Diego Godin'e ise 1'er maç ceza verildi.

Giriş: 27.01.2023 - 22:07 | Güncelleme: ABONE OL
FIFA Uruguaylı futbolcuların cezalarını açıkladı! Muslera 4 maç yok
HABERTURK.COM

FIFA, Dünya Kupası'ndaki Gana maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle aralarında Galatasaraylı Fernando Muslera'nın da olduğu 4 Uruguaylı futbolcuya maç cezası verdi.

Uruguay'ın Gana'yı 2-0 mağlup ettiği maç sonunda hakem Daniel Siebert'e yönelik tepkileri nedeniyle Fernando Muslera ile Jose Gimenez'e 4'er maç men cezsı verildi.

Oaylara karışan diğer isimler Edinson Cavani ve Diego Godin'e de 1'er maç ceza verildiği açıklandı.

FIFA ayrıca 4 oyuncuyu bir futbol projesinde toplum yararına hizmet etme cezasının yanı sıra 20 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırdı.

Uruguay Futbol Federasyonu da 50 bin İsviçre Frangı para cezasının yanı sıra bir iç saha maçında seyirci kısıtlaması cezası aldı.

CEZALAR MİLLİ MAÇLARDA ÇEKİLECEK

Öte yandan Ceza alan 4 futbolcu cezalarını milli takım maçlarında çekecek. Böylece Muslera'nın aldığı ceza Galatasaray'ı etkilemeyecek.

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