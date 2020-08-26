Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 111 yıllık rekabet sosyal medyaya taşındı. FIFA'nın resmi internet sitesinde futbolseverlere Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı soruldu.

İki kulübün taraftarlarının bulunduğu fotoğrafların yer aldığı ankette "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusu yöneltildi. Bu anket kısa sürede gündeme oturdu.

Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarlarının ankete katılımı yoğun düzeyde oldu. 1,5 saatte 250 bin kullanıcı oy kullandı.

Galatasaray konuya dair bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda taraftarın yaptığı bir koreografinin fotoğrafı yer alırken "Herkes rütbesini bilecek" ifadelerine yer verildi.