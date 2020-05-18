FIFA, salgın ile mücadele kapsamında yardım maçı düzenleyecek

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FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, maçın yeri, tarihi, oyuncuları ve formatının yakın bir tarihte duyurulacağı belirtildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Salgınla mücadele için dayanışma içinde olma sorumluluğumuz var ve salgına karşı elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.