FIFA Kulüpler Dünya Kupasının şampiyonluk kupası tanıtıldı
FIFA, 32 takımın katılımıyla 2025'te ilk kez düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonuna verilecek kupayı tanıttı.
2025'te ilk kez düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonuna verilecek kupa tanıtıldı.
FIFA'nın açıklamasına göre, yeni formatıyla 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvanın kupası, lüks mücevher firması Tiffany & Co ile iş birliği yapılarak üretildi.
Pimle birbirine bağlı ve aynı yörüngede dönebilen 4 diskten oluşan kupa, tasarımıyla dikkati çekiyor. 24 ayar altın kaplama kupanın iki tarafında da futbol tarihine ilişkin lazerle işlenmiş yazı ve semboller bulunuyor.
FIFA'nın yeni organizasyonunda 6 konfederasyondan, 32 kulüp yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.