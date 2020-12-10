FIFA'dan yapılan açıklamaya göre adaylar, 67 ülkede forma giyen profesyonel futbolcular tarafından belirlendi. Listeye en fazla oyuncu gönderen kulüp, 11 isimle geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Bayern Münih oldu.
Hem erkekler hem de kadınlar FIFA FIFPro Yılın 11'leri, 17 Aralık'ta çevrim içi düzenlenecek FIFA En İyiler Ödülleri Töreni'nde açıklanacak.
Erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, en iyi kalecisi ve en iyi teknik direktörünün belli olacağı törende ayrıca en iyi gol, taraftar ve fair play ödülleri de sahiplerini bulacak.
FIFA Yılın 11'ine aday 55 erkek futbolcu şunlar:
Kaleci: Alisson Becker (Liverpool),Thibaut Courtois (Real Madrid),David de Gea (Manchester United),Gianluigi Donnarumma (Milan),Moraes Ederson (Manchester City),Hugo Lloris (Tottenham),Keylor Navas (Paris Saint-Germain),Manuel Neuer (Bayern Münih),Jan Oblak (Atletico Madrid),Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)
Savunma: David Alaba (Bayern Münih),Jordi Alba (Barcelona),Toby Alderweireld (Tottenham) Trent Alexander-Arnold (Liverpool),Dani Alves (Sao Paulo),Jerome Boateng (Bayern Münih),Alphonso Davies (Bayern Münih),Virgil van Dijk (Liverpool),Kalidou Koulibaly (Napoli),Matthijs de Ligt (Juventus),Marcelo (Real Madrid),Sergio Ramos (Real Madrid),Andrew Robertson (Liverpool),Thiago Silva (Chelsea),Raphael Varane (Real Madrid)
Orta saha: Thiago Alcantara (Bayern Münih/Liverpool),Dele Alli (Tottenham),Sergio Busquets (Barcelona),Casemiro (Real Madrid),Philippe Coutinho (Bayern Münih/Barcelona),Kevin De Bruyne (Manchester City),Bruno Fernandes (Manchester United),Leon Goretzka (Bayern Münih),Jordan Henderson (Liverpool),Frenkie de Jong (Barcelona),N'Golo Kante (Chelsea),Toni Kroos (Real Madrid),Joshua Kimmich (Bayern Münih),Luka Modric (Real Madrid),Thomas Müller (Bayern Münih)
Forvet: Sergio Agüero (Manchester City),Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal),Karim Benzema (Real Madrid),Serge Gnabry (Bayern Münih),Erling Haaland (Borussia Dortmund),Zlatan Ibrahimovic (Milan),Harry Kane (Tottenham),Robert Lewandowski (Bayern Münih),Sadio Mane (Liverpool),Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain),Lionel Messi (Barcelona),Neymar (Paris Saint-Germain),Cristiano Ronaldo (Juventus),Muhammed Salah (Liverpool),Son Heung-Min (Tottenham)
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