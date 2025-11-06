Habertürk
        FIFA en iyiler ödüllerinin adayları açıklandı

        FIFA en iyiler ödüllerinin adayları açıklandı

        2025 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 22:01 Güncelleme: 06.11.2025 - 22:01
        FIFA En İyiler Ödüllerinin adayları açıklandı!
        2025 FIFA En İyiler Ödülleri için mücadele edecek olan adaylar açıklandı.

        FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolseverler, FIFA En İyiler Ödülleri için 28 Kasım'a kadar oy kullanabilecek.

        Oylama sonucunda erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü, yılın 11'i ile en iyi gol ve taraftar ödülleri sahiplerini bulacak.

        Erkek ve kadın futbolunda yılın en iyi golü için adaylar sonradan açıklanacak.

        Adaylar şu şekilde:

        En iyi erkek futbolcu: Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha (PSG), Harry Kane (Bayern Münih), Kylian Mbappe (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Pedri, Raphinha, Lamine Yamal (Barcelona), Muhammed Salah (Liverpool)

        En iyi kadın futbolcu: Sandy Baltimore, Nathalie Bjorn, Lucy Bronze, Lauren James (Chelsea), Aitana Bonmati, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas (Barcelona), Mariona Caldentey, Chloe Kelly, Alessia Russo, Leah Williamson (Arsenal), Temwa Chawinga (Kansas City Current), Diani Kadidiatou, Melchie Dumornay, Lindsey Heaps (Olimpik Lyon)

        ​​​Erkek futbolunda en iyi teknik direktör: Javier Aguirre (Meksika), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martinez (Portekiz), Arne Slot (Liverpool)

        Kadın futbolunda en iyi teknik direktör: Sonia Bompastor (Chelsea), Jonatan Giraldez (Washington Spirit/Olimpik Lyon), Seb Hines (Orlando Pride), Renee Slegers (Arsenal), Sarina Wiegman (İngiltere)

        En iyi erkek kaleci: Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City), Emiliano Martinez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Münih), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter), Wojciech Szczesny (Barcelona)

        En iyi kadın kaleci: Ann-Katrin Berger (Gotham), Cata Coll (Barcelona), Christiane Endler (Olimpik Lyon), Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Chiamaka Nnadozie (Paris/Brighton), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)

        En iyi taraftar: Alejandro Ciganotto (Arjantin), Manolo el del Bombo (İspanya), Zakho (Irak)

