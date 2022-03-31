FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada Brezilya, bin 832 puanla zirveye yerleşirken, Belçika bin 824 puanla ikinciliğe geriledi, Fransa ise bin 789 puanla üçüncülüğünü sürdürdü.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki rakiplerinden Lüksemburg 94'üncü sırada yer alırken, Faroe Adaları 124'üncü, Litvanya ise 138'inci sıraya yerleşti.