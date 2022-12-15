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FIFA, Dünya Kupası'nda oynayan futbolculara para yağdırdı

FIFA'nın Dünya Kupası'nda yer alan oyuncuların kulüplerine para dağıtacağı daha önceden açıklanmıştı. 2022 Dünya Kupası'nın bitmesine sayılı günler kala ödenecek tutarlar da belli olmaya başladı. İşte 2022 Dünya Kupası'nda kulüplere dağıtılacak para...

Giriş: 15.12.2022 - 22:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • FIFA, Kulüp Yardımları Programı kapsamında, bir kulübün oyuncusunun turnuvada geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önceki bir haftalık resmi hazırlık dönemi için yaklaşık 209 milyon dolar dağıtacak.

  • Bu yardım programında en büyük pay Manchester City'nin olacak. Turnuvada 16 oyuncusu forma giyen İngiliz ekibine 5,58 milyon dolar ödeme yapılacak.

  • BARÇA'YA 4,1 MİLYON DOLAR

    Turnuvaya toplam 17 oyuncu gönderen ancak bunların 8'i İspanya Milli Takımı'yla son 16 turunda evine dönen Barcelona, 4,1 milyon dolar yardım alacak.

  • MANU, CHELSEA, TOTTENHAM

    Premier Lig takımlarından Manchester United 13 oyuncu için 3,6 milyon, 12 oyuncusu organizasyonda yer alan Chelsea 3 milyon, Tottenham da 11 oyuncu için 2,8 milyon dolar gelir elde edecek.

  • OYNAMASALAR BİLE PARA 

    Kulüpler 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana FIFA'dan yardım alıyor. Ödemeler, maçlarda oynayıp oynamadıklarına bakılmaksızın tüm oyuncular için yapılıyor.

    FIFA, başvuruda bulunan kulüplere her oyuncu için grup aşamasında 180 bin, son 16 turunda 220 bin, çeyrek finalde 280 bin, yarı finalde 320 bin ve finalde de 370 bin dolar ödüyor.

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