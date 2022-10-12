Açıklamada "Futbol kulüplerinin FIFA Dünya Kupası'nın başarılı bir şekilde sahnelenmesine yaptıkları katkıyı takdir etme taahhüdünün bir parçası olarak FIFA, bugün 209 milyon ABD Doları dağıtılacak olan Kulüp Faydaları Programı için başvuru sürecini başlattı" ifadelerine yer verildi.