FIFA'dan yeni transfer dönemi kararı!

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FIFA, gelecek yıl düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle yeni bir transfer dönemi kararı alabilir.

Marca'da yer alan habere göre, FIFA, turnuva nedeniyle 1-10 Haziran tarihleri arasında yeni bir transfer dönemi açılmasını planlıyor.

FIFA'nın açacağı söz konusu tarihlerin tüm federasyonları kapsayacağı ve tüm federasyonların bu haktan yararlanabileceği öne sürüldü.

FIFA'nın bu hareketinin nedeni olarak Kulüpler Dünya Kupası öncesi oyuncuların transferlerini teşvik etmek ve turnuva sırasında sona eren sözleşmelerin önüne geçmek olduğu vurgulandı.

TURNUVA NE ZAMAN? FIFA Kulüpler Dünya Kupası gelecek yaz 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Kulüpler Dünya Kupası'na 6 konfederasyondan 32 takım katılacak.