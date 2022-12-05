FIFA Disiplin Komisyonu, Uruguay'ın Dünya Kupası'nda Gana ile oynadığı karşılaşmada yaşananların ardından Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Uruguay'ın 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından Güney Amerika ekibinde futbolcular, karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert'e yoğun şekilde itirazda bulunmuştu. Cavani ayrıca, VAR monitörünü yumruklamıştı.

Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etmesine rağmen, Güney Kore'nin Portekiz'i mağlup etmesi sonrası averajla Kore'nin gerisinde kalmış ve Dünya Kupası'na veda etmişti.