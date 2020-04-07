FIFA'dan sözleşme açıklaması!

FIFA, koronavirüs salgını nedeniyle futbol dünyasında yaşanan krizlerle ilgili yaptıkları değerlendirmenin ardından aldıkları tarihi kararları açıkladı! En çok merak edilen konu olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcuların sözleşmelerinin akıbeti de belli oldu!

SÖZLEŞMELER SEZON TAMAMLANANA KADAR GEÇERLİ!

FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

ÖDEMELER NE OLACAK?

FIFA, futbolun durduğu dönemde ödemeler konusunda ne yapılması gerektiğiyle ilgili oyuncular ve kulüplerin anlaşma sağlaması gerektiğini ve eğer anlaşılamaz ve dosya FIFA'ya gelirse, 5 maddeye dikkat edilerek karar verileceğini açıkladı. Söz konusu maddeler şöyle:

Kulüpler, oyuncuyla anlaşma yolunda bir hamle yaptı mı?

Kulübün ekonomik durumu nasıl?

Oyuncuların sözleşmelerinde yapılacak değişikliklerin oranı

Oyuncunun yapılacak değişiklikten sonra geliri

Takımdaki tüm oyunculara aynı talebin olup olmadığı...

TRANSFER DÖNEMİ ESNEK OLACAK!

FIFA transfer döneminin de esnek olacağını duyurdu. Bu dönemin her ligde, sezon sonuyla bir sonraki sezonun başına göre ayarlanacağı açıklandı. Tarihte ilk kez böyle bir karar alındığı belirtildi.

"ADİL OLMAYAN KARARLAR" VURGUSU!

FIFA öte yandan, liglerin kaderiyle ilgili "adil olmayan kararlar" alınmaması için gerekli görüşmelerin de yapılacağını belirtti.