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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları FIFA'dan Kanada Kadın Futbol Takımı'na 6 puan silme cezası! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        FIFA'dan Kanada Kadın Futbol Takımı'na 6 puan silme cezası!

        FIFA, Yeni Zelanda'nın antrenmanını drone ile gözetlenmesi nedeniyle Kanada Kadın Futbol Takımı'na Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 6 puan silme cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 28.07.2024 - 12:24
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        'Drone' uçurdular, 6 puan ceza aldılar!
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        FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunları A Grubu maçlarında 6 puan silme cezası verdi.

        FIFA'dan yapılan açıklamada, disiplin komitesinin kararı doğrultusunda Kanada Kadın Futbol Takımı yetkilileri Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'in müsabakalardan 1 yıl men edildiği belirtildi.

        Kanadalı yetkililerin, rakip takım antrenman sahası üzerinde "drone uçurma yasağına" uymadığının vurgulandığı açıklamada, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunlarında 6 puan silmenin yanı sıra 200 bin İsviçre Frangı para cezası da verildiği ifade edildi.

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