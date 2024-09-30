FIFA'dan Eto'o'ya men cezası
FIFA, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı ve eski golcü Samuel Eto'o'ya saldırgan davranış ve fair play ilkelerinin ihlali nedeniyle 6 ay futboldan men cezası verdi.
Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı ve Dünyaca ünlü eski golcülerden Samuel Eto'o'ya kötü haber geldi.
FIFA Disiplin Kurulu, Samuel Eto'o'ya, "Saldırgan davranış ve fair play ilkelerinin ihlali" ile "Uygunsuz davranışları" sebebiyle 6 ay futboldan men etti.
Eto'o'nun Kamerun'u temsil eden hiçbir maça 6 ay boyunca gidemeyeceği ifade edildi.
Deneyimli futbol adamı, FIFA U-20 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Brezilya - Kamerun maçında uygunsuz davranışlarda bulunmuştu.