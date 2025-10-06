Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig FIFA'dan 2 Süper Lig kulübüne transfer yasağı - Futbol Haberleri

        FIFA'dan 2 Süper Lig kulübüne transfer yasağı

        FIFA, Kayserispor'un transfer tahtasını kapattı. Kayserispor'la birlikte Eyüpspor'un da transfer tahtası kapatıldı ancak İstanbul ekibi, daha sonra yaptığı açıklamada gerekli dosyanın kapatıldığını duyurdu.

        Giriş: 06.10.2025 - 15:06 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:06
        FIFA, Trendyol Süper Lig ekipleri Zecorner Kayserispor ve ikas Eyüpspor'a transfer yasağı getirdi.

        FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre ikas Eyüpspor'a süresiz, Zecorner Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı verildi.

        Trendyol 1. Lig takımı Adana Demirspor'a ise 3 dönem transfer yasağı uygulandı.

        EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA

        Eyüpspor, daha sonra yaptığı açıklamada gerekli dosyanın kapatıldığını ve transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

        İstanbul ekibinin açıklamasında, "Basında yer alan Eyüpspor'a verilen süresi transfer yasağı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu dosyanın ödemesi yapılarak transfer yasağı kaldırılmıştır." denildi.

