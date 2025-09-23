FIFA'dan 2. Lig ekibine puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un 6 puanını sildi.
Giriş: 23.09.2025 - 16:52 Güncelleme: 23.09.2025 - 16:52
FIFA Disiplin Komitesi, 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Malatya temsilcisi, -36 puanla son sırada bulunuyor.
