Tüm dünyada etkili pandemi neticesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino da koronavirüse yakalandı. Yapılan açıklamada FIFA Başkanı'nın test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

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