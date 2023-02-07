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FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan taziye mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı

Giriş: 07.02.2023 - 18:10 | Güncelleme: ABONE OL
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan taziye mesajı
İHA

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hasara sebep olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı. FIFA'nın sosyal medya hesabından açıklama yapan Infantino, futbol camiası adına, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini belirterek, "Onlar için dua ediyoruz. Bu zor dönemde iki ülke halklarıyla dayanışma içinde olduğumuzu ve kendilerine desteğimizi ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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