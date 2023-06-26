FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası, 12-22 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan'da oynanacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 12 Aralık Salı günü başlayıp 22 Aralık Cuma günü sona erecek turnuvaya Cidde şehrinin ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Böylece, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ilk kez Suudi Arabistan'da yapılacak.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, "Son teknoloji tesisleriyle ve büyük uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma konusundaki itibarıyla Cidde'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ev sahibi şehir olarak seçilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.