FIFA, 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin ertelendiğini açıkladı

FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin korona virüsü salgını nedeniyle ertelendiği açıkladı.

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