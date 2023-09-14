Onur Özarslan hakkında, Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde, `Konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve fidye isteme' suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Özarslan, ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Bolu T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanan Özarslan, eski savunmalarını tekrarladığını belirtip, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Kumar borcu nedeniyle çocuğu kaçırdığını öne süren Özaslan, "Aileden çok özür diliyorum. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. 8 aydır tutukluyum. Tutukluluk sürem dolmuştur. Öncelikle beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Kaçırılan çocuğun annesi R.Ö. ise "Sanığın tutukluluk halinin devamını ve cezalandırılması istiyorum" diye konuştu.