60 yıl önce, 60 yıl sonra!

Hala kullanılmaya devam eden bir traktörün etrafında ekim yapan orman şefleri ve işçilerin yer aldığı fotoğrafın aynısını 60 yıl sonra çekmek isteyen Kayacık, fotoğraftaki kişilere ulaşmak için çalışma başlattı.

Nurcihan Esra Gedikoğlu Kayacık, sonbaharda arşivi karıştırırken bazı fotoğraflara denk geldiğini belirterek, "Bu fotoğraflarda bizim şu anda yaptığımız işlerin yapıldığını gördüm. O fotoğraflarda şunu fark ettim; insanlar değişse, yıllar geçse de hepimizin amacı aynı, geleceğe nefes olmak. Bunu canlandırmak istedim" dedi.

ALTMIŞ YIL SONRA AYNI KAREDE YER ALDI

Fotoğrafın hikayesini araştırmaya başladığını anlatan Kayacık, şu değerlendirmede bulundu:

"Fidan ekim döneminde çekilen bir fotoğraf olduğunu öğrendim. Fotoğrafta tanıdığımız bir sima vardı. O da eski çavuşlarımızdan Tahir çavuştu. Fotoğraftaki bir kişinin o olduğunu öğrendik. Kendisinden fotoğrafın ne zaman çekildiğini, kimler olduğunu öğrendik, buraya davet ettik. Bize o fotoğrafın hikayesini, o yılları anlattı. Ekimimize destek verdi, tecrübelerini anlattı."

Aynı yerde fotoğrafı yeniden çektiklerini ifade eden Kayacık, "Traktörümüzü aynı yere yerleştirdik. Tahir çavuşumuz 60 yıl önce durduğu yerde durdu. Arkadaşlarımızdan rica ettim, o fotoğrafta 60 yıl önce olduğu gibi durdular. Ben de fotoğrafı çektim. Eski ile yeniyi bir araya getirmiş olduk" diye konuştu.