Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Nallı, Türkiye'nin 10 yıl öncesine kadar fidan ithal ettiği Avrupa ülkelerine fidan ihraç eder konuma geldiğini belirterek, "Fidancılık sektöründe 2023'te 100 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Nallı, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde 11 Kasım'da 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturulması etkinliği kapsamında, Türkiye'nin fidancılık sektörü ve dış ticaret hacmine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de 2005'ten itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteklemelerin etkisiyle ticari meyve bahçesi kurulumlarına önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Nallı, modern meyve bahçesi yatırımlarının da her geçen gün artığına dikkati çekti, Türkiye'de 54 meyve türüne ait 1406 çeşitte fidan üretimi yapıldığını söyledi.

Nallı, elma ve ceviz fidanı üretiminin toplam fidan üretiminin yarısını oluşturduğunu, bunları şeftali, kiraz, zeytin, erik, badem, armut, kayısı, ayva, limon, mandarin, asma ve diğer meyve türlerinin takip ettiğini ifade etti.

Türkiye'de yerli çeşit ıslahı çalışmalarının artması sonucunda, ilk defa 2019'da yerli ıslah çeşit tescilinin yabancı çeşit tescil miktarını geçmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu anlatan Nallı, ayrıca yurt içi ve yurt dışında talep gören çeşitlerin Türkiye'de tescil edilebilmesinin önemini vurguladı.

"ÜRETİM 30 KATINA ÇIKTI"

Hurşit Nallı, fidancılık sektörünün yıllık 106 milyon üretimle Türkiye'nin tohumculuk sektörü ve bitkisel üretiminde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

FÜAB olarak fidancılık sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Nallı, sektörün üretim, standartlar, pazarlama ve ihracatının gelişmesine yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını, bakanlık ve üyelerle istişare toplantıları düzenleyerek sürekli diyalog halinde olduklarını aktardı.

Nallı, Türkiye'de sertifikalandırılan fidan ve materyal üretiminin 2002'de 3,5 milyon iken, 2018'de 106,5 milyona yükseldiğini belirtti.

Fidancılık sektörünün, 30 katına çıkan kayıtlı fidan ve materyal üretimiyle kendine yeten hatta üretiminin yüzde 40'ını ihraç ederek ülkeye döviz girdisi sağlayan örnek bir sektör haline geldiğini ifade eden Nallı, fidan üretimlerinin uluslararası standartlarda yapılmasıyla özellikle son 10 yılda meyve bahçeleri ve bağların yerli fidanlarla kurulduğunu söyledi.

"75 ÜLKEDEN FİDAN İHRACATI YAPIYORUZ"

Nallı, 2010'da 7,5 milyon dolarlık fidan ithalatı yapıldığını, 2018'de ise fidan ithalatının 2,3 milyon dolara gerilediğini belirtti.

"Ülkemiz, 10 yıl öncesine kadar fidan ithal ettiği Avrupa ülkelerine artık fidan ihraç eder duruma geldi." diyen Nallı, 2010 yılında 900 bin dolar olan fidan ihracatının 2018'de 38 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

Nallı, 75 ülkeye fidan ihraç edildiğini, Avrasya ve komşu ülkelerin öncelikli hedef bölgeler olarak belirlendiğini söyledi.

Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika kıtasına da fidan ihracatının yapıldığını ifade eden Nallı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki üretim maliyetinin Türkiye'ye kıyasla çok daha yüksek olması nedeniyle Avrupa'ya fidan ihracat potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

Nallı, 2023'te 100 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin "Fidan Üretim Üssü" haline gelmesini istediklerini ifade eden Nallı, bu amaçla FÜAB olarak ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.