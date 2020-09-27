Türkiye'den Galatasaray, TOFAŞ, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom ve Darüşşafaka Tekfen'in katılacağı organizasyonda normal sezon, 4'er takımlı 8 grupta deplasmanlı lig usulü ile oynanacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Son 16 turuna yükselirken, son iki sıradaki ekipler elenecek.

Karşılaşmalar 20 Ekim'de başlayacak ve 7-9 Mayıs 2021'de oynanacak Dörtlü Final ile sona erecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde takımların gruplara dağılımı şöyle:

A Grubu: Bakken Bears (Danimarka),Dinamo Sassari (İtalya),Galatasaray Doğa Sigorta (Türkiye),Iberostar Tenerife (İspanya).

B Grubu: ERA Nymburk (Çekya),JDA Dijon (Fransa),Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi),Tofaş (Türkiye).

C Grubu: AEK (Yunanistan),Cholet (Fransa),Hapoel Holon (İsrail),Tsmoki-Minsk (Belarus).

D Grubu: Casademont Zaragoza (İspanya),Falco Szombathely (Macaristan),Nizhny Novgorod (Rusya),Pszczolka Start Lublin (Polonya).

E Grubu: Peristeri (Yunanistan),Rytas Vilnius (Litvanya),SIG Strasbourg (Fransa),VEF Riga (Letonya).

F Grubu: Brose Bamberg (Almanya),Fortitudo Bologna (İtalya),Pınar Karşıyaka (Türkiye),Bilbao (İspanya).

G Grubu: Hapoel Jerusalem (İsrail),Limoges CSP (Fransa),Türk Telekom (Türkiye),Igokea (Bosna Hersek).

H Grubu: Darüşşafaka Tekfen (Türkiye),Filou Oostende (Belçika),Happy Casa Brindisi (İtalya),Hereda San Pablo Burgos (İspanya).