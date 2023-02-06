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Basketbolda Türk takımlarının maçları ertelendi

Basketbolda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji'nin Avrupa kupalarında bu hafta yapacağı maçlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelendi.

Giriş: 06.02.2023 - 22:19 | Güncelleme: ABONE OL
Basketbolda Türk takımlarının maçları ertelendi
AA

Basketbolda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji'nin Avrupa kupalarında bu hafta yapacağı maçlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelendi.

THY EuroLeague'de Anadolu Efes'in 9 Şubat Perşembe günü Real Madrid ile, Fenerbahçe Beko'nun ise 10 Şubat Cuma günü Olimpia Milano ile oynayacağı maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Darüşşafaka Lassa'nın 7 Şubat Salı UCAM Murcia ile yapacağı maçın yanı sıra 8 Şubat Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji'nin BAXI Manresa ve Galatasaray Nef'in Unicaja ile oynayacağı karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi.

EuroCup'ta ise Frutti Extra Bursaspor'un 8 Şubat Çarşamba günkü Bourg maçı da ertelendi.

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