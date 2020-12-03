FIBA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuva formatında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Buna göre, normal sezonda yer alan 8 grubu ilk 2 sırada bitiren takımlar play-off'a yükselecek.

2-3 Mart 2021 tarihinde başlayacak play-off aşamasında, kurayla 4'er takımın yer alacağı 4 yeni grup oluşturulacak.

Play-off gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar ise, 2021'in mayıs ayında düzenlecek 8'li finale katılmaya hak kazanacak.

Türkiye'den Galatasaray, Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yer aldığı turnuvada, daha önce yapılan değişiklikle normal sezonun dörderli 8 grupta oynanması kararlaştırılmıştı.