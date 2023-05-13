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İspanya'nın Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçlarının ardından finalistler belli oldu.

Günün ilk yarı final maçında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav Jerusalem (Kudüs), İspanya'nın Lenovo Tenerife takımını 69-68 yendi.

Diğer mücadelede ise Almanya ekibi Telekom Baskets Bonn, İspanya temsilcisi Unicaja'yı 69-67 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Telekom Baskets Bonn ile Hapoel Bank Yahav Jerusalem (Kudüs) finalde, Unicaja ile Lenovo Tenerife ise üçüncülük maçında karşılaşacak. Müsabakalar, 14 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Öte yandan 2018'in ardından turnuvanın finalinde ilk kez İspanya temsilcisi yer almayacak.

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