Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol

FIBA Kadınlar Avrupa Kupasında play-off eşleşmeleri belli oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.

Giriş: 16.12.2022 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
FIBA Kadınlar Avrupa Kupasında play-off eşleşmeleri belli oldu

Kupada normal sezon gruplarında mücadele veren 6 Türk ekibinden D Grubu'nu lider tamamlayan OGM Ormanspor, C Grubu'nun ikincisi Galatasaray Çağdaş Faktoring ve E Grubu'nun üçüncüsü Nesibe Aydın (en iyi üçüncüler kontenjanından) play-off turuna yükseldi.

B Grubu’nu 3. sırada bitiren Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, E Grubu'nu son sırada tamamlayan Bursa Uludağ Basketbol ve F Grubu’nu son sırada bitiren BOTAŞ, gruptan çıkamayarak elendi.

OGM Ormanspor'un rakibi Castors Braine

D Grubu'nu 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi ve 11 puanla zirvede tamamlayan OGM Ormanspor, Belçika temsilcisi Castors Braine ile play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Castors Braine, mücadele ettiği I Grubu'nu 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 9 puanla üçüncü sırada tamamlayıp en iyi üçüncüler kontenjanından play-off bileti aldı.

OGM Ormanspor, play-off turunda 5 Ocak'taki ilk maçını deplasmanda yapacak, 12 Ocak'taki rövanşta rakibini Ankara'da konuk edecek.

Galatasaray'ın rakibi UNI Györ

C Grubu'nu 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 10 puanla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, play-off turunda Macaristan'ın UNI Györ ekibini geçmeye çalışacak.

Györ, F Grubu'nda 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 10 puanla zirvede yer alıp play-off turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip 5 Ocak'taki ilk maçı deplasmanda, 12 Ocak'taki ikinci maçı ise sahasında yapacak.

Nesibe Aydın'ın rakibi Casademont Zaragoza

E Grubu'nda 2 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Nesibe Aydın, grubu 8 puanla 3. sırada bitirirken, en iyi üçüncüler kontenjanından üst tura çıkarak İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibiyle eşleşti.

Ankara ekibinin rakibi, I Grubu'ndaki 6 maçını da kazanıp 12 puanla play-off vizesi aldı.

Nesibe Aydın, play-off'un ilk maçında 5 Ocak'ta İspanyol ekibi Ankara'da konuk edecek, 12 Ocak'ta rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Fransızların ünlü baget ekmeğinin sırrı!
Fransızların ünlü baget ekmeğinin sırrı!
Kahve hakkında 14 ilginç bilgi
Kahve hakkında 14 ilginç bilgi
İzlanda: Ateş, buz ve elf diyarı!
İzlanda: Ateş, buz ve elf diyarı!
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı!
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.